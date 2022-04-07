Росія поплатилася за Бучу, а на Луганщині окупанти обрізали шлях для евакуації: головні події 7 квітня

Війська Путіна готуються до масштабного нападу на Донбас

Росія продовжує дії проти громадян України / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Закінчується 43 доба війни Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують наступ на сході України, звідки намагаються евакуюватись тисячі наших громадян. На міжнародній арені Київ досяг успіху – призупинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.

Портал "Сьогодні" зібрав найважливіше, що сталося сьогодні в Україні.

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Вон із ООН!

93 країни проти – 24 проголосували за призупинення участі Росії у Раді ООН з прав людини. Це стало відповіддю на "грубі та систематичні порушення" прав людини російськими військовими під час вторгнення в Україну.

Серед країн, які проголосували проти – Алжир, Білорусь, Киргизстан, Болівія, Бурунді, Куба, Сирія, Еритрея та Ефіопія. При цьому резолюцію підтримали серед інших Сербія та М'янма, де чимало союзників Москви. Серед тих, хто утримався, – ПАР, Єгипет і Саудівська Аравія.

Луганський напрямок

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що відноситься до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Таким чином було перервано евакуацію з Луганської області, на якій наполягає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

"Щодня ми звертаємося до людей із проханням, щоб вони виїжджали в евакуацію, бо ми розуміємо, що ворог намагатиметься прорвати лінію оборони наших захисників саме у нас на Луганщині. Ми вже бачимо, що стягується величезна кількість техніки та живої сили. Вони збільшують обстріл щодня по наших містах, бомбардують. Тобто ми розуміємо, що, на жаль, це неминуче. Проте ми не зупиняємось та проводимо евакуацію щодня. Немає різниці, це вихідний день чи ні, чи погодили нам евакуацію, чи не погодили. Тому що навіть коли узгоджують гуманітарні коридори, вони однаково умовні коридори. Однак обстріл триває. Сьогодні вдалося вивезти 1400 людей", – зазначив Гайдай у телеграмі.

Генштаб ЗСУ

Війська міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжують підготовку до наступу на сході України, повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог здійснює перегрупування військ з метою підготуватися до прориву оборони України на Донецькому та Луганському напрямах.

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Противник продовжує спроби із захоплення Маріуполя та веде наступ у районі міста Ізюм. У районі Харкова до п'яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Безуспішними виявилися всі спроби супротивника прорвати оборону наших військ у районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське та Солодке.

Розслідування у Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що більшість загиблих мирних жителів міста під час окупації були застрелені. У 90% саме кульове поранення стало причиною загибелі жителів Бучі в період перебування там російських військ.

Німецьке видання Spiegel повідомило, що їхня розвідка перехопила радіопереговори окупантів у Бучі. Вони свідчать, що вбивства мирних жителів були частиною стратегії армії РФ із залякування населення українських міст.

Американський телеканал CNN повідомив, що США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних – важливий пріоритет для розвідувальних структур США.