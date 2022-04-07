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Окупанти хочуть захопити Маріуполь та прорвати оборону на Донбас – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 18:45
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На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує вогневий вплив та ведення штурмових дій
У Генштабі ЗСУ заявили, що військові РФ атакують Маріуполь та Донецький напрямок. Фото: колаж "Сьогодні"
У Генштабі ЗСУ заявили, що військові РФ атакують Маріуполь та Донецький напрямок. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 7 квітня російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Вороги здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

  • На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

  • На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь.

  • На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних сил України з вказаного району на інші напрямки.

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  • Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та Повітряно-десантних військ ЗС РФ, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки Білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

  • На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Не виключається імовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

  • На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

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  • У районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

  • Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

  • Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецьке, Новотошківське і Попасна.

  • Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.

  • Ймовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

  • На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

  • Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

  • Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня

Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни у окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 18 900 осіб;
  • танків ‒ 698;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 332;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • гелікоптерів – 135;
  • автомобільної техніки – 1358;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
  • спеціальна техніка – 25;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
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