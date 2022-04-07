Окупанти хочуть захопити Маріуполь та прорвати оборону на Донбас – Генштаб ЗСУ

Станом на вечір 7 квітня російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Вороги здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зведення Генштабу
- Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.
На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.
На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь.
На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних сил України з вказаного району на інші напрямки.
Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та Повітряно-десантних військ ЗС РФ, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки Білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.
На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Не виключається імовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.
На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.
У районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.
Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецьке, Новотошківське і Попасна.
Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.
Ймовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.
На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.
Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.
Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.
У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня
Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни у окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків ‒ 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- гелікоптерів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.