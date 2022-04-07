Россия поплатилась за Бучу, а на Луганщине оккупанты обрезали путь для эвакуации: главные события 7 апреля

Войска Путина готовятся к масштабному нападению на Донбасс

Россия продолжает действия против граждан Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Заканчиваются 43 сутки войны Российской Федерации против Украины. Оккупанты продолжают наступление на востоке Украины, откуда пытаются эвакуироваться тысячи наших граждан. На международной арене Киев добился успеха – приостановки участия России в Совете ООН по правам человека.

Портал "Сегодня" выбрал самое важное, что произошло за сегодняшний день в Украине.

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Вон из ООН!

93 страны против – 24 проголосовали за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека. Это стало ответом на "грубые и систематические нарушения" прав человека российскими военными во время вторжения в Украину.

В числе стран, проголосовавших против – Алжир, Беларусь, Кыргызстан, Боливия, Бурунди, Куба, Сирия, Эритрея и Эфиопия. При этом резолюцию поддержали в числе прочих Сербия и Мьянма, где немало союзников Москвы. Среди воздержавшихся – ЮАР, Египет и Саудовская Аравия.

Луганское направление

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Таким образом была прервана эвакуация из Луганской области, на которой настаивает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Каждый день мы обращаемся к людям с просьбой, чтобы они выезжали в эвакуацию, потому что мы понимаем, что враг будет пытаться прорвать линию обороны наших защитников именно у нас на Луганщине. Мы уже видим, что стягивается огромнейшее количество техники и живой силы. Они увеличивают обстрелы ежедневно по нашим городам, бомбят. То есть мы понимаем, что, к сожалению, это неминуемо. Однако мы не останавливаемся и проводим эвакуацию каждый день. Нет разницы, это выходной день или нет, согласовали нам эвакуацию, или не согласовали. Потому что даже когда согласовывают гуманитарные коридоры, они все равно условные коридоры. Все равно обстрелы продолжаются. Сегодня удалось вывезти 1400 людей", – отметил Гайдай в Телеграмме.

Генштаб ВСУ

Войска международного преступника Владимира Путина продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Враг осуществляет перегруппировку войск с целью подготовиться к прорыву обороны Украины на Донецком и Луганском направлениях.

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Противник продолжает попытки по захвату Мариуполя и ведет наступление в районе города Изюм. В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Безуспешными оказались все попытки противника прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Солодкое.

Расследование в Буче

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. В 90% именно пулевое ранение стало причиной гибели жителей Бучи в период пребывания там российских войск.

Немецкое издание Spiegel сообщило, что их разведка перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

Американский телеканал CNN сообщил, что США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.