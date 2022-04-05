Росія зосереджує сили для спроби повністю захопити Донбас – Генштаб

Російські військові готуються до наступу на Донеччині. Вони хочуть оточити ЗСУ та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для цього частину підрозділів перекинули з Білорусі до РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
- У Білорусі російські війська рухаються у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони
- Значна частина літаків і гелікоптерів окупантів перебазована з аеродромів Білорусі на територію РФ.
- Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступу, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил.
- Російські окупанти продовжують блокувати Харків постійними артилерійськими обстрілами і далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста.
- Війська РФ обстріляли Миколаїв забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.
Ситуація за напрямками:
- У напрямку Слов'янська ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямі Барвінкового має частковий успіх, просунувся на 7 км, узяв під контроль населений пункт Бражківка. Також наступав у напрямку Сулигівки, але успіху не мав. Наразі ворог відновлює міст через річку Сіверський Донець в Ізюмі для покращення руху військ.
- На Донецькому та Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі Золотої Ниви.
- На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль Олександрівки, мають частковий успіх. У районі Любиного, Мирного, Копанів вони обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.
Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн
У Генеральному штабі ЗСУ раніше написали, що армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж весь особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.
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"Друга армія світу – перша за втратами", – написали в Генштабі.
ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.