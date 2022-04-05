Россия сосредоточивает силы для попытки полностью захватить Донбасс – Генштаб

Армия оккупантов попытается взять в кольцо украинских защитников на востоке и захватить две области – на юге Украины враг пытается захватить Александровку

Украинские военные больше месяца успешно противостоят оккупантам / Коллаж "Сегодня"

Российские военные готовятся к наступлению на Донбассе. Они хотят окружить ВСУ и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого часть подразделений перебросили из Беларуси в РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Беларуси российские войска двигаются в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны

Значительная часть самолетов и вертолетов оккупантов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию РФ.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступления, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.

Российские оккупанты продолжают блокировать Харьков постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

Войска РФ обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

Ситуация по направлениям:

В направлении Славянска враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также наступал в направлении Сулиговки, но успеха не имел. Сейчас враг восстанавливает мост через реку Северский Донец в Изюме для улучшения движения войск.

враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении Барвинково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также наступал в направлении Сулиговки, но успеха не имел. Сейчас враг восстанавливает мост через реку Северский Донец в Изюме для улучшения движения войск. На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы.

оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы. На Южнобугском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль Александровки, имеют частичный успех. В районе Любино, Мирного, Копаней они обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Потери РФ достигли размеров армий других стран

В Генеральном штабе ВСУ ранее написали, что армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем весь личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.

"Вторая армия мира – первая по потерям", – написали в Генштабе.

ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.