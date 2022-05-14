Росія терміново жене системи ППО в морську Чорнобаївку

Ворог не залишив планів взяти під контроль острів

Окупанти перекинули на Зміїний комплекси ППО "Тор-М2" та "Панцир". Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розмістили на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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"Однозначна наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний – це стратегічний об'єкт, який використовуватиметься в РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор'я", – сказав він.

Скибицький додав, що невипадково саме з перших днів війни російські окупанти захопили цей острів і почали встановлювати своє обладнання для контролю.

"Військова розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, у майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволять обстрілювати території нашої держави і не лише нашої держави", – наголосив Скибицький.

Захоплення острова Зміїний

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

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До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані нах*й". Потім був потужний обстріл острова, і прикордонники потрапили в полон.

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