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В Україні через напад Росії загинуло 213 дітей – Офіс генпрокурора

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 09:11
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1500 закладів освіти пошкоджено через щоденні бомбардування та обстріли
Понад 389 дітей поранено за два місяці агресії РФ проти України
Понад 389 дітей поранено за два місяці агресії РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

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Як зазначається, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 122;
  • Київській – 114;
  • Харківській – 91;
  • Чернігівській – 66;
  • Херсонській – 44;
  • Миколаївській – 43;
  • Луганській – 37;
  • Запорізькій – 27;
  • Сумській – 17;
  • у м.Києві – 16;
  • Житомирській – 15.

Так, 23 квітня внаслідок обстрілу РФ житлового кварталу Одеси загинула мати з 3-місячною дитиною. Також цього дня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами РФ м. Маріуполь.

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"22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури с. Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець. Також 22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, 23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни.

В Офісі генпрокурора зазначили, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Росія втягує українських дітей у війну проти нашої країни. Офіс генпрокурора зафіксував вісім таких випадків.

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3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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