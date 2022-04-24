В Україні через напад Росії загинуло 213 дітей – Офіс генпрокурора

Станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.
Як зазначається, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у:
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- Донецькій області – 122;
- Київській – 114;
- Харківській – 91;
- Чернігівській – 66;
- Херсонській – 44;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумській – 17;
- у м.Києві – 16;
- Житомирській – 15.
Так, 23 квітня внаслідок обстрілу РФ житлового кварталу Одеси загинула мати з 3-місячною дитиною. Також цього дня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами РФ м. Маріуполь.
"22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури с. Кам’янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець. Також 22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, 23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни.
В Офісі генпрокурора зазначили, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Росія втягує українських дітей у війну проти нашої країни. Офіс генпрокурора зафіксував вісім таких випадків.