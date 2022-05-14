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Россия срочно гонит системы ПВО в морскую Чернобаевку

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14 мая, 00:13
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Враг не оставил планов взять под контроль остров
Оккупанты перебросили на Змеиный комплексы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь". Коллаж "Сегодня"
Оккупанты перебросили на Змеиный комплексы ПВО "Тор-М2" и "Панцирь". Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты разместили на острове Змеином комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Однозначная наша оценка заключается в том, что остров Змеиный – это стратегический объект, который будет использоваться в РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья", – сказал он.

Скибицкий добавил, что не случайно именно с первых дней войны российские оккупанты захватили этот остров и начали устанавливать свое оборудование для контроля.

"Военная разведка имеет данные, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2", а, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территории нашего государства и не только нашего государства", – подчеркнул Скибицкий.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

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В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы нах*й". Затем последовал мощный обстрел острова, и пограничники попали в плен.

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