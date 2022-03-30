Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Секретні барелі Москви, крах міфу про порядок та вимоги вигнати Росію з ФІФА. Що пишуть ЗМІ Заходу про війну в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 14:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Британії обговорюють роль гаранта нашої безпеки, у США – чим для світу обернеться перемога Києва
Москва вчиться обходити санкції, але попереду на неї чекають нові обмеження / Колаж "Сьогодні"
Москва вчиться обходити санкції, але попереду на неї чекають нові обмеження / Колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ уважно стежили за переговорами між Україною і Росією, що напала на неї, які пройшли в Туреччині 29 березня. Також вони аналізують, як Москва вже почала оминати санкції та що для світової спільноти дасть перемога України.

Після переговорів

Американська газета The New York Times пише, що заяви Росії про деескалацію були зустрінуті Україною та миром зі скептицизмом та побоюваннями, що російські війська намагатимуться захопити іншу частину України. Міністерство оборони Великобританії вважає, що є "велика ймовірність" того, що Росія перефокусує свою увагу на східному регіоні України – Донецьку та Луганську.

Реклама

Британське видання The Guardian наводить слова заступника прем'єр-міністра Великобританії Домініка Рааба, що королівство готове стати незалежним гарантом безпеки України, якщо їх попросять. Проте замінювати функції НАТО вони не будуть.

"Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не маємо наміру повторювати зобов'язання НАТО, які стосуються лише членів НАТО. Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось залучати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", – наголосив у своєму коментарі Рааб.

Смертоносна зброя

Британська газета The Times з посиланням на слова прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона повідомляє про намір Великобританії розпочати постачання в Україну більш смертоносної зброї. Таке рішення прем'єр пояснив тим, що Росія вдасться до нового етапу ескалації, незважаючи на черговий раунд мирних переговорів.

Бойкот спортивної Росії

Міжнародне агентство Reuters повідомляє, що український футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу через влаштований в Україні геноцид. За словами генерального директора клубу "Шахтар" Сергія Палкіна, Росія завжди використовувала спорт як інструмент пропаганди, тоді як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.

Реклама

"Я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок і скасувати або призупинити членство Росії в їхніх лавах. У 1970-і ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росія має бути виключена за політику геноциду українців та розв'язану ними кровопролитну війну на нашій Батьківщині", – сказав Палкін.

Кривава нафта

Економічне агентство Bloomberg повідомляє, що російські танкери із нафтою приховують своє переміщення. І це може означати, що вони потай вивозять російську нафту всупереч санкціям. За тиждень зафіксовано щонайменше 33 випадки так званої "тіньової активності" російських танкерів, коли бортові системи для передачі даних про місцезнаходження були відключені.

РФ не може продати свою нафту через санкції та відмову західних трейдерів від співпраці з агресором.

Перемога України – тендітна стабільність

Реклама

Американська газета The Wall Street Journal пише, що війна в Україні вже показала, що "міжнародний лад, заснований на правилах", є абсолютним міфом. Якщо Україна переможе та переживе російську агресію як незалежна держава, це буде перемога виключно України. Звичайно, в адміністрації США буде спокуса назвати це перемогою світового порядку, заснованого на правилах і демократії. Але це буде помилка. Перемога буде за Україною, що призведе до тендітної регіональної стабільності, а не до оновленого світового порядку.

"Адміністрація Байдена активно захищає те, що вона називає "міжнародним порядком, заснованим на правилах", але такого не існує. Простору безпеки, що керується глобальними правилами або декількома ключовими силами, що охоплює всю Землю, не існує, про що має нагадати нам війна в Україні. Також немає "глобальної загрози", яка однаково загрожує всім державам, а радше регіональні ревізіоністські сили, що загрожують сусіднім державам. Тимчасова регіональна рівновага з власною динамікою влади зумовлена місцевими історичними змаганнями. Вони нестабільні та схильні до війн. Вони вимагають постійної уваги та управління", – вважає професор політики Католицького університету Америки та науковий співробітник Інституту екології людини Якуб Грігель.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47313.71

Binance Coin (BNB)

437.2

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

130.87

Theta (THETA)

3.94

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.42

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти