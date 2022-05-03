Росія вбиває дітей та виправдовує нацизм: головні заяви влади за 3 травня

З 24 лютого російською армією було вбито 220 українських дітей

Володимир Зеленський: "Весь світ об'єднується, щоб Росія не вбивала дітей". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 69-й день повномасштабної війни з Росією. Україна та Ізраїль обурені антисемітським висловлюванням глави МЗС РФ. Тим часом окупанти продовжують наступ на сході, але зазнають втрат.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 3 травня.

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Президент України підбив підсумки 68-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 3 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян та прокоментував висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, в якому він порівняв Зеленського з Гітлером і заявив, що найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв.

"Сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію?" – запитав президент.

Зеленський також розповів, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика. Поранили дівчину, у неї осколкове поранення. Усього ж, за його словами, за час з 24 лютого російською армією було вбито 220 українських дітей.

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"І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів. Весь вільний світ об'єднався. Щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста. Як це робить Росія", – наголосив Зеленський.

Він також розповів, що зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Данії та обговорив питання двосторонніх відносин.

"Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, яких було досягнуто на переговорах. Обговорили і плани щодо відновлення України після війни. І підтримку нашого руху до Євросоюзу", – зазначив український лідер, додавши, що найближчим часом очікується новий санкційний пакет Євросоюзу, який зачепить блокування доходів Росії від енергоресурсів.

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Скандальні висловлювання Лаврова грають на руку Україні

Антисемітський вислівглави МЗС РФ Сергія Лаврова дуже допоміг Україні. Про це в ефірі національного телемарафону заявив надзвичайний та повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Посол зазначив, що минулого тижня в Ізраїлі відзначали сумну дату – Пам'ять катастроф. Люди згадували 6 мільйонів євреїв, які загинули під час Другої світової війни, зокрема під час Голокосту.

"Реакція суспільства на слова Лаврова була блискавичною. Спочатку міністр закордонних справ Ізраїля Яір Лапід заявив про абсолютну неприпустимість такого вислову. Потім на цю тему говорив прем'єр Нафталі Беннет. Тобто ніхто не залишився осторонь", – сказав Євген Корнійчук.

Український посол наголосив, що Росію, окрім росіян, більше ніхто не цікавить.

"Ізраїльський уряд і так нас підтримує – надає гуманітарну допомогу, повністю підтримує санкції. А висловлювання Лаврова лише грають на руку Україні. Заява Лаврова дає козирі українським дипломатам", – наголосив Корнійчук.

Євген Корнійчук: "Заява Лаврова дає козирі українським дипломатам". Фото: planeta.press

За 2 дні ЗСУ збили 20 російських безпілотників

За останні два дні ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих безпілотників загальною вартістю близько 2 млн. доларів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Він також опублікував фото знищених російських БПЛА.

"На фото – вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку та ZALA – на Північному", – підписав знімки Залужний.

Окупанти продовжують наступ на Сході України

Російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 травня.

Зазначається, що російські загарбники після заподіяних їм в Україні втрат намагаються поповнити запаси техніки з території РФ.

"За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 2 травня 2022 року було знято зі зберігання 17 та 60 БМП-1. Вони відправлені на тимчасово зайняті російськими військами українські території", – розповіли у Генштабі.

За даними військових, ворог продовжував обстріл міста Харкова та прилеглих населених пунктів, а також позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку.

"На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна й просуванні у напрямку населених пунктів Лиман та Слов'янськ. На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріл підрозділів наших військ уздовж лінії зіткнення", – поінформували у відомстві.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п'ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки супротивника.

Втрати російських окупантів становлять 24 200 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 24 200 солдатів та 1064 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 200 осіб;

танків – 1064 одиниці;

бойових броньованих машин – 2 567 одиниць;

артилерійських систем – 475 одиниць;

РСЗВ – 162 одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

вертольотів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 843 одиниці;

кораблів/катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Повідомляється, що найбільші втрати супротивника минулої доби були на Ізюмському напрямку.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що битва за Ізюм може стати вирішальною й дозволить ЗСУ перейти у контратаку.

Також ми інформували, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов уникнув обстрілу в Ізюмі.