Генштаб ЗСУ озвучив приголомшливі цифри втрат Росії за добу

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1228 танків та ліквідували близько 27 700 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 27 700 осіб ліквідовано (+300 за добу);
- танків – 1228 (+8);
- бойових броньованих машин – 2974 (+16);
- артилерійських систем / artillery systems – 577 (+22);
- РСЗВ – 195;
- засоби ППО – 89;
- літаків – 200;
- вертольотів – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);
- крилаті ракети – 97 (+2);
- кораблі/катери – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14);
- спеціальна техніка – 42.
Найбільші втрати противника (минулої доби, 15 травня) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Раніше ми повідомляли, що радник голови ОПУ Олексій Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ.
Також нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні.
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