Генштаб ВСУ озвучил впечатляющие цифры потерь России за сутки

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 700 человек ликвидирован (+300 за сутки);
- танков – 1228 (+8);
- боевых бронированных машин – 2974 (+16);
- артиллерийских систем / artillery systems – 577 (+22);
- РСЗО – 195;
- средства ПВО – 89;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
- крылатые ракеты – 97 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14);
- специальная техника – 42.
Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление.
Также напомним, Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине.
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