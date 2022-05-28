Дефіцит техніки посилюється: що РФ перекинула на Херсонщину

Країна-агресор використовує старе озброєння у війні проти України

Росіяни притягли ешелон 50-річних Т-62. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ стягнули в Херсонську область 30 п'ятдесятирічних танків Т-62.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Рашисти підтягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62, а також автомобільну техніку, бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що на Запоріжжі російські загарбники пригнали до Мелітополя ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки до селища Кирилівка.

РФ почала будувати на окупованому півдні вже третю лінію оборони

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що в Херсонській області та на захопленій території Запорізькій області розвідка фіксує посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ із території Кримського півострова.

"А це йде транзитом із Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає нині Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.

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