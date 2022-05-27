Ворог бомбить весь Донбас, але Лиман не зміг захопити – Генштаб

Тривають бої за Камишеваху, Берестове та ще низку населених пунктів

ЗСУ продовжують знищувати супротивника та його техніку / Колаж "Сьогодні"

На 93 добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню на всій лінії зіткнення на Донбасі точилися бої за українські міста та села. Незважаючи на безперервні бомбардування та артилерійські обстріли, наші захисники утримували свої позиції.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу України за 27 травня.

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Битва за Донбас

На Слов'янському напрямі окупанти не наступали. Проте ворог обстрілював із артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

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Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка.

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На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На південному напрямку

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Обстрілює наші війська. Здійснив невдалу спробу штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог, у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування зазнав втрат підрозділів, перемістив у Херсонську область автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію району ведення бойових дій, розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

На Херсонщині наш винищувач МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35.

На кордоні

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

В Гомельській області, у безпосередній близькості від державного кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилювати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, маючи на меті недопустити перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Обстановка