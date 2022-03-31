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Росіяни стягують "Іскандери" в Білорусь — Генштаб

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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31 березня, 20:27
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Окупаційні війська готуються посилити обстріл українських міст
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія намагається перегрупувати свої сили, а також стягує на територію Білорусі найманців та військову техніку. Про ситуацію на 36-й день війни в Україні розповіли у Генштабі ЗСУ.

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю за частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду Слов'янська та Краматорська.

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Ворог продовжує атакувати місто Попасна, ймовірно, щоб відвернути військове керівництво України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

Кидаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її замінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть людей у заручники та здійснюють вивіз награбованих у мирних людей товарів.

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Техніка та найманці в Білорусі

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців із країн Близького Сходу. За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців на військовий аеродром Гомель.

Крім того, Росія продовжує перекидати ракетні підрозділи до Білорусі, щоб збільшити інтенсивність обстрілу балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України. Так, у районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття.

Росіяни йдуть до суду через війну

У Російській Федерації розпочалася практика подання до судів заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, зафіксовано випадок подання до суду на командира у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

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