Російські окупанти зайняли мерію Херсона

В окупованому російськими військами Херсоні ввечері 25 квітня до будівлі міськради увійшли озброєні люди, забрали ключі та змінили охорону на свою.

"Сьогодні увечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили нашу охорону на свою. Я виїхав о 19.45 – прапор України ще був над мерією", – повідомив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook.

Як повідомляє кореспондент "Сегодня", окупанти увійшли о 18.40, охороні сказали розійтися. О 19.00 працівників мерії попередили у телефонному режимі завтра на роботу не виходити

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