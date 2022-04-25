Российские оккупанты заняли мэрию Херсона

В оккупированном российскими войсками Херсоне вечером 25 апреля в здание горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи и сменили охрану на свою.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19.45 – флаг Украины ещё был над мэрией", – сообщил мэр города Игорь Колыхаев в Facebook.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", оккупанты вошли в 18.40, охране сказали разойтись. В 19.00 сотрудников мэрии предупредили в телефонном режиме завтра на работу не выходить

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