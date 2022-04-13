Керівництво МАГАТЕ може відвідати ЧАЕС у річницю аварії на атомній станції

Візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі може відбутися у квітні

Міністр енергетики Герман Галущенко про можливий візит МАГАТЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство енергетики України обговорює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю під час телемарафону, передає Укрінформ.

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"Вони (керівництво МАГАТЕ – авт.) не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їхнього візиту. Може йтися про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС", – зазначив він.

Візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Чорнобильську атомну станцію може відбутися у 36-ті роковини аварії на ній.

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