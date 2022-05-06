З початку війни в Україні окупанти вбили 223 дітей

Точну кількість жертв ще встановлюють у місцях активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях

Окупанти вбивають українських дітей / Колаж "Сьогодні"

З початку війни в Україні від збройної агресії Російської Федерації загинули 223 дитини, а також поранені понад 408. Найбільше дітей постраждали у Донецької області. Проте ці цифри не є остаточними, адже точну кількість ще встановлюють у місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Реклама

Загалом в Україні під час війни постраждали понад 631 дитина:

Донецька область – 139,

Київська – 116,

Харківська – 95,

Чернігівська – 68,

Херсонська – 46,

Миколаївська – 44,

Луганська – 37,

Запорізька – 27,

Сумська – 17,

м. Києві – 16,

Житомирська область – 15.

"5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" у Харківському районі загинув 15-річний хлопчик, який допомагав годувати та евакуювати тварин. 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування села Новоселівка Донецької області загинув 17-річний хлопець", – йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують українських дітей для пропаганди війни

Росія використовує українських дітей у заходах на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі відбувся музичний марафон "Zа світ без нацизму".

Реклама

Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "замордували фашисти – українські націоналісти".

До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ.

Раніше ми писали: