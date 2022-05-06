С начала войны в Украине оккупанты убили 223 детей

С начала войны в Украине от вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 223 ребенка, а также ранены более 408. Больше всего детей пострадали в Донецкой области. Однако эти цифры не окончательны, ведь точное количество еще устанавливают в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Всего в Украине во время войны пострадали более 631 ребенка:
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- Донецкая область – 139,
- Киевская – 116,
- Харьковская – 95,
- Черниговская – 68,
- Херсонская – 46,
- Николаевская – 44,
- Луганская – 37,
- Запорожская – 27,
- Сумская – 17,
- г. Киеве – 16,
- Житомирская область – 15.
"5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в Харьковском районе погиб 15-летний мальчик, который помогал кормить и эвакуировать животных. 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки села Новоселовка Донецкой области погиб 17-летний парень", – говорится в сообщении.
Оккупанты используют украинских детей для пропаганды войны
Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".
Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".
К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ.
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