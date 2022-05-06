С начала войны в Украине оккупанты убили 223 детей

Точное количество жертв еще устанавливают в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях

Оккупанты убивают украинских детей / Коллаж "Сегодня"

С начала войны в Украине от вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 223 ребенка, а также ранены более 408. Больше всего детей пострадали в Донецкой области. Однако эти цифры не окончательны, ведь точное количество еще устанавливают в местах активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Всего в Украине во время войны пострадали более 631 ребенка:

Донецкая область – 139,

Киевская – 116,

Харьковская – 95,

Черниговская – 68,

Херсонская – 46,

Николаевская – 44,

Луганская – 37,

Запорожская – 27,

Сумская – 17,

г. Киеве – 16,

Житомирская область – 15.

"5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в Харьковском районе погиб 15-летний мальчик, который помогал кормить и эвакуировать животных. 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки села Новоселовка Донецкой области погиб 17-летний парень", – говорится в сообщении.

Оккупанты используют украинских детей для пропаганды войны

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ.

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