СБУ відомі імена 900 окупантів, які тероризували мирне населення на Київщині

В Україні документують кожного російського загарбника

СБУ має всі докази звірств російських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома вся інформація майже про 900 російських окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України.

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Документування звірств

СБУ має всі докази звірств російських військових. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тис. окупантів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

"СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тис. свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині", – йдеться в повідомленні.

Гаряча лінія

Крім цього, у Службі заявили про відкриття окремої гарячої лінії, щоб продовжити роботу з документування воєнних злочинів окупантів.

"Якщо у вас є інформація про злочини російських загарбників у Київській області, телефонуйте за номером: +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram)", – вказали в СБУ.

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Нагадаємо, російські окупанти шукають способи втекти з війни в Україні та готові навіть стріляти в себе або забивати в тіло осколки. Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила та опублікувала СБУ.

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