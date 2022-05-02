СБУ известны имена 900 оккупантов, терроризировавших мирное население в Киевской области

В Украине документируют каждого российского захватчика

СБУ имеет все доказательства зверств российских военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Известна вся информация почти о 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины.

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Документирование зверств

У СБУ есть все доказательства зверств российских военных. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. оккупантов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили почти 7 тыс. свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области", – говорится в сообщении.

Горячая линия

Кроме этого, в Службе заявили об открытии отдельной горячей линии, чтобы продолжить работу по документированию военных преступлений оккупантов.

"Если у вас есть информация о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, звоните по телефону: +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram)", – указали в СБУ.

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Напомним, российские оккупанты ищут способы бежать с войны в Украине и готовы даже стрелять в себя или забивать в тело осколки. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила и опубликовала СБУ.

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