Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

СБУ показала вісьмох окупантів, які вбивали та катували мирних людей на Київщині (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 19:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підозрюваним інкримінується 14 епізодів, зокрема вбивство та обстріли
Окупантам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України
Окупантам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України встановила особи ще восьми російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині Серед них – п'ять військовослужбовців збройних сил Росії та три "вагнерівці".

Про це повідомила СБУ в Facebook.

Реклама

Звірства рашистів

Як зазначається, підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

"СБУ встановила, що під час тимчасової окупації Київщини загарбники увірвалися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців тероборони. Кати жорстоко знущалися з сина на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, окупанти за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади РФ вбили ще одну цивільну жінку – причиною розстрілу був її темний одяг. Водночас батька вбитої солдати взяли у полон і тримали зв’язаним практично без їжі й води.

"Також "визволителі" затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу для мешканців Мотижина. Окупанти допитували та катували їх, а після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один з волонтерів загинув від пострілу в голову, інший був важко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі", – вказали в СБУ.

У Службі повідомили й про загибель двох членів громадської організації "Патріот" – слідчі встановили, що вони були закатовані, а після смерті рашисти розстріляли їхні тіла. Водночас ще одному мирному мешканцю російські солдати зв’язали руки та прив’язали його до квадроцикла, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Реклама

"Наразі цим загарбникам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування СБУ та прокуратури у даному кримінальному провадженні триває", – зазначили в СБУ.

Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
Фото – СБУ.
1/8

Нагадаємо, російський окупант похвалився своїй дружині жорстоким вбивством полоненого українця. Перехоплення його телефонної розмови оприлюднила СБУ.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 24травня
1
Особовий склад 29350
Особовий склад
2
Літаки 205
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1302
Танки
5
ББМ 3194
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 480
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2213
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29395.31

Binance Coin (BNB)

321.89

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

69.48

Theta (THETA)

1.24

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти