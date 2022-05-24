СБУ показала вісьмох окупантів, які вбивали та катували мирних людей на Київщині (фото)

Підозрюваним інкримінується 14 епізодів, зокрема вбивство та обстріли

Окупантам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України встановила особи ще восьми російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині Серед них – п'ять військовослужбовців збройних сил Росії та три "вагнерівці".

Про це повідомила СБУ в Facebook.

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Звірства рашистів

Як зазначається, підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

"СБУ встановила, що під час тимчасової окупації Київщини загарбники увірвалися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців тероборони. Кати жорстоко знущалися з сина на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, окупанти за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади РФ вбили ще одну цивільну жінку – причиною розстрілу був її темний одяг. Водночас батька вбитої солдати взяли у полон і тримали зв’язаним практично без їжі й води.

"Також "визволителі" затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу для мешканців Мотижина. Окупанти допитували та катували їх, а після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один з волонтерів загинув від пострілу в голову, інший був важко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі", – вказали в СБУ.

У Службі повідомили й про загибель двох членів громадської організації "Патріот" – слідчі встановили, що вони були закатовані, а після смерті рашисти розстріляли їхні тіла. Водночас ще одному мирному мешканцю російські солдати зв’язали руки та прив’язали його до квадроцикла, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

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"Наразі цим загарбникам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування СБУ та прокуратури у даному кримінальному провадженні триває", – зазначили в СБУ.

Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. Фото – СБУ. 1 /8

Нагадаємо, російський окупант похвалився своїй дружині жорстоким вбивством полоненого українця. Перехоплення його телефонної розмови оприлюднила СБУ.

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