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СБУ розкрила мережу ворожих коригувальників та колаборантів – Дехтяренко

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 17:14
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На Дніпропетровщині викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин
Артем Дехтяренко розповів про нових затриманих колаборантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Артем Дехтяренко розповів про нових затриманих колаборантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України нейтралізувала мережу ворожих коригувальників та колаборантів, які готували "списки" на знищення українців.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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У Дніпропетровській області:

Викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об’єктів регіону і військових частин.

У Сумах:

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Агентом спецслужб РФ виявився голова однієї з міських громадських організацій, який намагався передати окупантам списки з даними українських патріотів та бійців місцевої Тероборони.

У Донецькій області:

Затримано ще двох ворожих інформаторів. Вони збирали дані щодо місць дислокації та переміщення українських військ з прив’язкою до місцевості.

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Крім того, СБУ продовжує документувати злочинну діяльність колаборантів на тимчасово окупованій території нашої держави.

Зокрема, колишнього керівника Станично-Луганської селищної громади, а також так званого "голови Волноваської міської ради ДНР" та одного з місцевих депутатів ОПЗЖ, який очолив "Вольненську сільраду" при окупаційній адміністрації РФ.

У Києві СБУ затримала спецагентів РФ і викрила їхню явочну квартиру

У Києві СБУ ліквідувала групу інформаторів російських спецслужб та два центри розсилки деструктивних СМС. Зокрема, співробітники спецслужби встановили місцеперебування штаб-квартири ворожої агентури та затримали її резидента. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками "ЛДНР". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та тероборони на Київщині.

Крім того, у Києві викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з міських лікарень, який агітував медперсонал допомагати російським окупантам. Куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.

Також у столичному регіоні співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.

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