Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

СБУ раскрыла сеть вражеских корректировщиков и коллаборантов – Дехтяренко

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 17:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Днепропетровской области разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей
Артем Дехтяренко рассказал о новых задержанных коллаборантах. Фото: коллаж "Сегодня"
Артем Дехтяренко рассказал о новых задержанных коллаборантах. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и коллаборантов, готовивших "списки" на уничтожение украинцев.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

В Днепропетровской области:

Разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

В Сумах:

Реклама

Агентом спецслужб РФ оказался председатель одной из городских общественных организаций, пытавшийся передать оккупантам списки с данными украинских патриотов и бойцов местной теробороны.

В Донецкой области:

Задержаны еще два вражеских информатора. Они собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности.

Реклама

Кроме того, СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории государства.

В частности, бывшего руководителя Станично-Луганского поселкового общества, а также так называемого "председателя Волновахского городского совета ДНР" и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего "Вольненский сельсовет" при оккупационной администрации РФ.

В Киеве СБУ задержала спецагентов РФ и разоблачила их явочную квартиру

В Киеве СБУ ликвидировала группу информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС. В частности, сотрудники спецслужбы установили местонахождение штаб-квартиры вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "ЛДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны в Киевской области.

Кроме того, в Киеве разоблачен завербованный спецслужбами РФ работник одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам. Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации.

Также в столичном регионе сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в район села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44216.93

Binance Coin (BNB)

427.83

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

116.56

Theta (THETA)

3.48

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.08

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Челси

Сегодня

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Сегодня

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять