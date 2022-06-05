СБУ роздобула методичку ФСБ про "правильне висвітлення війни"

На думку російських спецслужб, потрібно створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй"

СБУ знайшла методичку ФСБ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні. Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей.

Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці.

Також ФСБ вимагає відключити трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території".

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А на українських територіях окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

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СБУ у Київській області нейтралізувала ОЗУ: працювала на спецслужби РФ

Під час спецоперації в Київській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.

Як повідомили у відомстві, зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, схему використала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти України.



Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

"До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей із заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", – йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

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