Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

СБУ роздобула методичку ФСБ про "правильне висвітлення війни"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 11:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На думку російських спецслужб, потрібно створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй"
СБУ знайшла методичку ФСБ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ знайшла методичку ФСБ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні. Співробітники 5-го відділу ФСБ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тож намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей.

Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці.

Також ФСБ вимагає відключити трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, щоб потім вам передати ці території".

Реклама

А на українських територіях окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проєкти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Реклама

СБУ у Київській області нейтралізувала ОЗУ: працювала на спецслужби РФ

Під час спецоперації в Київській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке діяло на користь спецслужб Росії.

Як повідомили у відомстві, зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, схему використала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на провадження підривної діяльності проти України.

Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп'ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

"До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей із заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", – йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Хроніка обстрілів
Деталі
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:45 5 червня
1
Особовий склад 31150
Особовий склад
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артилерія 686
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2360
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29674.28

Binance Coin (BNB)

297.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.9

Theta (THETA)

1.2

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти