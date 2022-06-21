СБУ викрила та затримала російську агентуру в Кабміні (відео)

Російські куратори платили зрадникам за інформацію від 2 до 15 тис. доларів за завдання

В Україні затримали чиновників, які працювали на Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Аби знешкодити її, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

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Як з'ясувалося, урядовця завербували 2012 року під час подорожі в Росію два кадрові співробітники ФСБ.

З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" – одним із працівників Торгово-промислової палати.

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"Зв’язківця" теж завербували у Москві співробітники 5-ї служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента, – це представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазкій.

Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі до Росії через зашифровані канали зв’язку.

"Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині досудове розслідування триває.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України продовжує викривати диверсантів. Під час спецоперації в Чернівцях вона затримала російського агента, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на "Укрзалізниці". Подробиці розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Також СБУ викрила IT-компанію з Києва, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила їм програмне забезпечення для "збирання комунальних платежів" і здійснювала його техпідтримку.

У Київській області повідомили про підозру двом колаборантам, які надавали окупантам житло, їжу та допомагали орієнтуватися на місцевості, а також давали інформацію про місцевих жителів. Використовуючи ці дані, злочинці грабували оселі.