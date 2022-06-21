СБУ разоблачила и задержала российскую агентуру в Кабмине (видео)

Российские кураторы платили предателям за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание

В Украине задержали чиновников, работавших на Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Чтобы обезвредить ее, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

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Как выяснилось, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ.

С этой поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине.

Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался из закрытого Telegram-канала о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.

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"Связиста" тоже завербовали в Москве сотрудники 5-й службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал позже во временно оккупированном Симферополе.

СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента, – это представитель 5-й службы ФСБ Юрий Водолазкий.

Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот – дальше в Россию через зашифрованные каналы связи.

"Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах.

Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других "кандидатов" для вербовки.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины продолжает разоблачать диверсантов. В ходе спецоперации в Черновцах она задержала российского агента, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзализныце". Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Также СБУ разоблачила IT-компанию из Киева, работавшая с оккупантами в ОРДЛО. Компания разработала им программное обеспечение для "сбора коммунальных платежей", а также занималась его техподдержкой.

В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали оккупантов жильем, едой и помогали ориентироваться на местности, а также предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, преступники грабили дома.