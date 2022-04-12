СБУ викрила ворожого коригувальника вогню та мережу з вербування інформаторів

Зрадників знаходять у багатьох областях на сході України

СБУ постійно ловить тих, хто працює на Росію / Колаж "Сьогодні"

Служба Безпеки України продовжує виявляти зрадників нашої країни, які передають ворожим силам дані щодо позицій ЗСУ та Тероборони. Тільки останніми днями було виявлено кілька таких зрадників.

Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.

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Список зрадників

Як повідомляється, в Миколаївській області було затримано місцевого жителя, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та коригував ракетні обстріли.

У Донецькій області таких виявилося одразу троє. Усі вони передавали ворогові позиції українських військ, розташування блокпостів та іншу докладну інформацію.

В Луганській області на користь Росії діяла ціла агентурна мережа, яка збирала і передавала ворожому куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Усіх затримано.

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В Запорізькій області спецпризначенці СБУ затримали мешканця регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ.

Робота СБУ