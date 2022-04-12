СБУ викрила ворожого коригувальника вогню та мережу з вербування інформаторів

Служба Безпеки України продовжує виявляти зрадників нашої країни, які передають ворожим силам дані щодо позицій ЗСУ та Тероборони. Тільки останніми днями було виявлено кілька таких зрадників.
Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.
Список зрадників
Як повідомляється, в Миколаївській області було затримано місцевого жителя, який надавав окупантам розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та коригував ракетні обстріли.
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У Донецькій області таких виявилося одразу троє. Усі вони передавали ворогові позиції українських військ, розташування блокпостів та іншу докладну інформацію.
В Луганській області на користь Росії діяла ціла агентурна мережа, яка збирала і передавала ворожому куратору відомості про розташування ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Усіх затримано.
В Запорізькій області спецпризначенці СБУ затримали мешканця регіону, який коригував ворожу артилерію по позиціях ЗСУ.
Робота СБУ
- Раніше пресслужба СБУ повідомила, що Кремль планував створити так звані "народні республіки" у західних областях України. Було виявлено їхнього посібника, який почав співпрацювати зі слідством і повідомив, що підготовка до повалення конституційного ладу України розпочалася ще влітку 2021 року.
- СБУ спільно з прокуратурою затримала агента Головного управління Генерального штабу Росії, який до 2019 року працював у Адміністрації президента України.
- На початку квітня в Дніпропетровській області було викрито агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про розташування стратегічно важливих об'єктів регіону та військових частин.