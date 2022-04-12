СБУ разоблачила вражеского корректировщика огня и сеть по вербовке информаторов

Служба Безопасности Украины продолжает выявлять изменников нашей страны, которые передают вражеским силам данные о позициях ВСУ и Теробороны. Только за последние дни были выявлены несколько таких предателей.
Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.
Список предателей
Как сообщается, в Николаевской области был задержан местный житель, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.
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В Донецкой области таких оказалось сразу трое. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и другую подробную информацию.
В Луганской области в интересах России действовала целая агентурная сеть, которая собирала и передавала вражескому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Все задержаны.
В Запорожской области спецназовцы СБУ задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.
Работа СБУ
- Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Кремль планировал создать так называемые "народные республики" в западных областях Украины. Был выявлен их пособник, который начал сотрудничать со следствием и сообщил, что подготовка к свержению конституционного строя Украины началась еще летом 2021 года.
- СБУ совместно с прокуратурой задержала агента Главного управления Генерального штаба России, который до 2019 года работал в Администрации президента Украины.
- В начале апреля в Днепропетровской области был разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.