СБУ разоблачила вражеского корректировщика огня и сеть по вербовке информаторов

Предателей находят во многих областях на востоке Украины

СБУ постоянно ловит тех, кто работает на Россию / Коллаж "Сегодня"

Служба Безопасности Украины продолжает выявлять изменников нашей страны, которые передают вражеским силам данные о позициях ВСУ и Теробороны. Только за последние дни были выявлены несколько таких предателей.

Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

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Список предателей

Как сообщается, в Николаевской области был задержан местный житель, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.

В Донецкой области таких оказалось сразу трое. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и другую подробную информацию.

В Луганской области в интересах России действовала целая агентурная сеть, которая собирала и передавала вражескому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Все задержаны.

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В Запорожской области спецназовцы СБУ задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.

Работа СБУ