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СБУ разоблачила вражеского корректировщика огня и сеть по вербовке информаторов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 апреля, 15:56
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Предателей находят во многих областях на востоке Украины
СБУ постоянно ловит тех, кто работает на Россию / Коллаж "Сегодня"
СБУ постоянно ловит тех, кто работает на Россию / Коллаж "Сегодня"

Служба Безопасности Украины продолжает выявлять изменников нашей страны, которые передают вражеским силам данные о позициях ВСУ и Теробороны. Только за последние дни были выявлены несколько таких предателей.

Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.

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Список предателей

Как сообщается, в Николаевской области был задержан местный житель, который предоставлял оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.

В Донецкой области таких оказалось сразу трое. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и другую подробную информацию.

В Луганской области в интересах России действовала целая агентурная сеть, которая собирала и передавала вражескому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Все задержаны.

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В Запорожской области спецназовцы СБУ задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.

Работа СБУ

  • Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Кремль планировал создать так называемые "народные республики" в западных областях Украины. Был выявлен их пособник, который начал сотрудничать со следствием и сообщил, что подготовка к свержению конституционного строя Украины началась еще летом 2021 года.
  • СБУ совместно с прокуратурой задержала агента Главного управления Генерального штаба России, который до 2019 года работал в Администрации президента Украины.
  • В начале апреля в Днепропетровской области был разоблачен агент спецслужб РФ, собиравший разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей.

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Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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