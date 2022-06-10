Рахунок на сотні. Зеленський розповів, скільки міжнародних угод порушила РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час війни Росії проти України з 2014 року Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є держави.
Про це він повідомив у зверненні до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
Дії Росії
"Слово – це завжди основа закону. Це завжди основа договору. Конвенцій, статутів, декларацій і, звичайно, меморандумів. Тільки за час війни Росії проти України – а вона триває, я нагадаю вам, не з 24 лютого, а з 2014 року – Росія порушила близько 400 різних міжнародних договорів, сторонами яких є наші держави", – сказав він.
Також Зеленський зазначив, що порушила країна-агресор:
- Статут ООН;
- Конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму;
- Конвенція ООН щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього;
- корпус конвенцій, що регулюють закони та звичаї війни;
- Міжнародна конвенція для захисту усіх осіб від насильницького зникнення;
- Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;
- Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
- Конвенція ООН з морського права.
Крім цього, за його словами, російська держава порушила й фундаментальні документи для Європи:
- Заключний акт НБСЄ 1975 року;
- Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод;
- Статут Ради Європи.
"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", – зазначив президент.
Раніше "Сьогодні" писали, що Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти міжнародного злочинця Володимира Путіна. Зокрема, президенту Росії заборонено вчиняти на території України торгові угоди, угоди з цінними паперами, необхідно розірвати з ним діючі контракти, а також заборонено передавати йому будь-які технології.
Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився риторикою президента України та українських дипломатів. Він заявив, що вважає їхні висловлювання неприйнятними.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"