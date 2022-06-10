Зеленський назвав чотири цілі, за які воюють українці

Президент Володимир Зеленський нагадав, за що воюють українці в кровопролитному зіткненні з російськими загарбниками. Ми прагнемо залишитися вільними та незалежними. До того ж війна показала, наскільки українці об'єднані та відкриті.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram.
"За що ми воюємо? За те, якими ми є. І для того, щоб залишитися такими, якими ми є. Вільними, незалежними, відкритими й обʼєднаними", – написав він.
Президент також опублікував серію фото, нагадавши, що війна зачепила кожного українця по-своєму. Хтось змущений залишити свій дім на невизначений термін, хтось – допомагати тим, хто опинився в небезпеці, а хтось – боронити незалежність України.
Президент опублікував знімки українців. Фото: Rui Caria, Aleksey Filippov, Dogukan Keskinkilic, Paul Hansen, Nicole Tung, Carol Guzy, Anna Reznik, Ivor Prickett
Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили у окупантів населених пунктів
З початку повномасштабного вторгнення українські військові змогли вже відбити у окупантів 1017 населених пунктів, 2603 ще мають звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.
За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їх контролем перебуває 20% території України.
"Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – належить звільнити", – сказав президент.
Раніше ми писали, що Зеленський розповів про ситуацію на фронті протягом минулої доби. Ключові мішені зараз – міста на Донбасі.
Нагадаємо, що Зеленський також чітко дав зрозуміти Заходу, на які поступки не піде Україна для відновлення миру.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"