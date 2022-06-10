Счет на сотни. Зеленский рассказал, сколько международных соглашений нарушила РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны России против Украины с 2014 года Россия нарушила около 400 разных международных договоров, сторонами которых являются государства.
Об этом он сообщил в обращении к участникам Копенгагенского демократического саммита.
Действия России
"Слово – это всегда основа закона. Это всегда основа договора. Конвенций, уставов, деклараций и, конечно, меморандумов. Только за время войны России против Украины – она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля, а с 2014 года – Россия нарушила около 400 разных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", – сказал он.
Также Зеленский отметил, что нарушила страна-агрессор:
- Устав ООН;
- Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;
- Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказание за него;
- корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;
- Международная конвенция по защите всех лиц от насильственного исчезновения;
- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;
- Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
- Конвенция ООН по морскому праву.
Кроме этого, по его словам, российское государство нарушило и фундаментальные документы для Европы:
- Заключительный акт СБСЕ 1975 года;
- Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
- Устав Совета Европы.
"И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире", – отметил президент.
Ранее "Сегодня" писали, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против международного преступника Владимира Путина. В частности, президенту России запрещено совершать на территории Украины торговые соглашения, соглашения с ценными бумагами, необходимо расторгнуть с ним действующие контракты, а также запрещено передавать ему любые технологии.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился риторикой президента Украины и украинских дипломатов. Он заявил, что считает их выражения неприемлемыми.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"