Счет на сотни. Зеленский рассказал, сколько международных соглашений нарушила РФ

Среди прочего президент упомянул Будапештский меморандум

Президент Украины заявил, что Россия нарушила фундаментальные документы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны России против Украины с 2014 года Россия нарушила около 400 разных международных договоров, сторонами которых являются государства.

Об этом он сообщил в обращении к участникам Копенгагенского демократического саммита.

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Действия России

"Слово – это всегда основа закона. Это всегда основа договора. Конвенций, уставов, деклараций и, конечно, меморандумов. Только за время войны России против Украины – она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля, а с 2014 года – Россия нарушила около 400 разных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что нарушила страна-агрессор:

Устав ООН;

Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;

Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказание за него;

корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;

Международная конвенция по защите всех лиц от насильственного исчезновения;

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;

Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

Конвенция ООН по морскому праву.

Кроме этого, по его словам, российское государство нарушило и фундаментальные документы для Европы:

Заключительный акт СБСЕ 1975 года;

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

Устав Совета Европы.

"И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире", – отметил президент.

Ранее "Сегодня" писали, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против международного преступника Владимира Путина. В частности, президенту России запрещено совершать на территории Украины торговые соглашения, соглашения с ценными бумагами, необходимо расторгнуть с ним действующие контракты, а также запрещено передавать ему любые технологии.

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В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился риторикой президента Украины и украинских дипломатов. Он заявил, что считает их выражения неприемлемыми.