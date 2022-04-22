Байден працює: США дали ще 800 млн на артилерію та закрили порти для російських кораблів

Вашингтону війна з Путіним уже обійшлася в гігантську суму, але ці гроші витрачені не дарма

За словами Байдена, Україні відвантажують зброю рекордними темпами / Колаж "Сьогодні"

До приїзду до Вашингтона прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля американська адміністрація підготувала кілька рішень. Вони стосуються як подальшої військової допомоги нашій країні, яка продовжує стримувати російську агресію, так і наших біженців, що скупчилися на кордоні з Мексикою.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що саме запропонувала нам Америка.

Реклама

Озброєння

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів.

"Минулого тижня я підписав пакет на 800 млн доларів допомоги, у тому числі на артилерійські системи, БТРи та обладнання, яке потрібне зараз українцям в умовах відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі. Там зовсім інший рельєф (рівнинний) і нам потрібне зовсім інше озброєння. Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на $800 млн. Це – важка артилерія, сотні гаубиць і сотні тисяч боєприпасів до них, сотні тактичних безпілотників", – сказав господар Білого дому.

За словами Байдена, Україна вже отримала:

Реклама

15 млн одиниць боєприпасів;

10 протитанкових систем на кожен російський танк;

тисячі безпілотників;

тисячі радарних систем.

Також Байден повідомив, що, крім прямої допомоги, Штати діють у ролі посередників між Україною та іншими західними союзниками.

"Ми не зволікатимемо. Ми спрямовуємо допомогу на передній край, щоб українські військові могли захистити свою країну. Звичайно, дивує хоробрість і завзятість цих людей. Не лише військових, але кожного громадянина України", – сказав Байден.

Президент України висловив подяку США за таку допомогу.

"Дякую за новий пакет підтримки нашої країни. Цей пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема це артилерія, снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували. Я вдячний партнерам за допомогу, закликаю ще прискорити постачання необхідного для України озброєння, щоб ми могли наблизити мир", – сказав Зеленський.

Реклама

Плани

Оскільки Пентагон не бачить підстав, що Кремль закінчить свою битву за Донбас найближчими днями, Вашингтон готує нове звернення до Конгресу на виділення 800 млн доларів на озброєння для України.

"Наступного тижня я направлю до Конгресу додаткову бюджетну заявку з метою надання допомоги, і ми продовжуватимемо економічну допомогу українському народу. Я очікую, що Конгрес швидко затвердить заявку", – сказав президент США.

Буде й підтримка нашої економіки.

"Ми готові виділити додаткові 500 млн доларів у вигляді прямої економічної допомоги уряду України. В результаті загальний обсяг економічної допомоги за останні два місяці досягне 1 млрд доларів з метою стабілізації економіки, для підтримки громадян, які постраждали внаслідок військових дій", – зазначив Байден.

Біженці

Байден оголосив програму "Єдині з Україною", в рамках якої українські біженці зможуть безпосередньо потрапити з Європи до США. Щоправда, там є низка умов.

"Я сьогодні оголошую про програму "Єдині з Україною", щоб українці, які рятуються від війни, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям у тому числі офіційними каналами. Ми прискоримо цей процес для того, щоб люди могли з Європи приїжджати до США, особливо ті, у кого тут родичі. Це буде прискорена процедура", – зазначив американський лідер.

Як повідомляє американський телеканал CNN, програма вимагає від українців, які бажають в'їхати до США, мати спонсора – громадянина Америки чи організацію з переселення, некомерційну організацію, яка візьме на себе турботу про біженця. Здобувачі даного статусу будуть перевірені на предмет безпеки, вони повинні бути вакциновані від Covid-19 і проживати в Україні до 11 лютого 2022 року.

Санкції

Цього ж дня Сполучені Штати закрили свої порти для російських суден.

"Ми продовжуємо посилювати тиск на Путіна. Ізолювати Росію на міжнародній арені. Учора Міністерство фінансів оголосило про додаткові заходи щодо юридичних та фізичних осіб. Сьогодні я оголошую про те, що заборонятимемо захід російських судів до американських портів, як зробила Європа. Тепер жодне судно під російським прапором не може пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, який ми робимо синхронно з нашими європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами, щоб Росія не змогла скористатися світовою фінансовою системою" , – зазначив Байден.

На ці санкції Росія підготувала свої – розширила список громадян США, яким заборонено в'їзд до РФ. Під ці санкції потрапили віце-президент США Камала Харріс, співзасновник та голова ради директорів компанії Meta Марк Цукерберг, перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Я повинен сказати, що це не що інше, як похвала – викликати гнів уряду, який бреше своєму народу, жорстоко поводиться з сусідами і прагне створити світ, у якому свобода і демократія перебувають у бігах", – помітив Прайс .

Двосторонні відносини