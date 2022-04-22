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Байден работает: США дали Украине еще 800 млн на артиллерию и закрыли порты для российских кораблей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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22 апреля, 10:05
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Вашингтону война с Путиным уже обошлась в гигантскую сумму, но эти деньги потрачены не зря
По словам Байдена, Украине отгружают оружие рекордными темпами / Коллаж "Сегодня"
По словам Байдена, Украине отгружают оружие рекордными темпами / Коллаж "Сегодня"

К приезду в Вашингтон премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля американская администрация подготовила несколько решений. Они касаются как дальнейшей военной помощи нашей стране, которая продолжает сдерживать российскую агрессию, так и наших беженцев, скопившихся на границе с Мексикой.

Сайт "Сегодня" узнал, что именно предложила нам Америка.

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Вооружение

Президент США Джо Байденобъявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.

"На прошлой неделе я подписал пакет на 800 млн долларов помощи, в том числе на артиллерийские системы, БТРы и оборудование, которое необходимо сейчас украинцам в условиях возобновления интенсивных боевых действий на Донбассе. Там совершенно другой рельеф (равнинный) и нам необходимо совершенно другое вооружение. За последние месяцы мы доставили в Украину рекордными темпами военное оборудование и вооружение", – сказал хозяин Белого дома.

По словам Байдена, Украина уже получила:

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  • 15 млн единиц боеприпасов;
  • 10 противотанковых систем на каждый российский танк;
  • тысячи беспилотников;
  • тысячи радарных систем.

Также Байден сообщил, что помимо прямой помощи Штаты действуют в роли посредников между Украиной и другими западными союзниками.

"Мы не будем медлить. Мы направляем помощь на передний край, чтобы украинские военные могли защитить свою страну. Конечно, удивляет храбрость и упорство этих людей. Не только военных, но каждого гражданина Украины", – сказал Байден.

Президент Украины выразил благодарность США за такую помощь.

"Благодарны за новый пакет поддержки нашей страны. Этот пакет включает очень мощные оборонные инструменты для наших военных. В частности это артиллерия, снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали. Я благодарен партнерам за помощь, призываю еще ускорить поставку необходимого для Украины вооружения, чтобы мы могли приблизить мир", – сказал Зеленский.

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Планы

Поскольку Пентагон не видит оснований, что Кремль закончит свою битву за Донбасс в ближайшие дни, Вашингтон готовит новое обращение к Конгрессу на выделение 800 млн долларов на вооружение для Украины.

"На следующей неделе я направлю в Конгресс дополнительную бюджетную заявку с целью оказания помощи и мы будем продолжать оказывать экономическую помощь украинскому народу. Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это – тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним, сотни тактических беспилотников. Я ожидаю, что Конгресс быстро утвердит заявку", – сказал президент США.

Будет и поддержка для нашей экономики.

"Мы готовы выделить дополнительные 500 млн долларов в виде прямой экономической помощи правительству Украины. В результате общий объем экономической помощи за последние два месяца достигнет 1 млрд долларов с целью стабилизации экономики, для поддержки граждан, которые пострадали в результате военных действий", – отметил Байден.

Беженцы

Байден объявил программу "Едины с Украиной", в рамках которой украинские беженцы смогут напрямую попасть из Европы в США. Правда, там есть ряд условий.

"Я сегодня объявляю о программе "Едины с Украиной", чтобы украинцы, которые спасаются от войны, могли прибывать непосредственно в США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам в том числе по официальным каналам. Мы ускорим этот процесс. Для того, чтобы люди могли из Европы приезжать в США, особенно те, у кого здесь родственники. Это будет ускоренная процедура", – отметил американский лидер.

Как сообщает американский телеканал CNN, программа требует от украинцев, желающих въехать в США, иметь спонсора – гражданина Америки или организацию по переселению, некоммерческую организацию, которые возьмут на себя заботу о беженце. Соискатели данного статуса будут подвержены проверке на предмет безопасности, они должны быть вакцинированы от Covid-19 и проживать в Украине до 11 февраля 2022 года.

Санкции

В четверг, 21 апреля, Соединенные Штаты закрыли свои порты для российских торговых кораблей.

"Мы продолжаем усиливать давление на Путина. Изолировать Россию на международной арене. Министерство финансов объявило о дополнительных мерах в отношении юридических и физических лиц. И я объявляю о том, что мы будем запрещать заход российских судов в американские порты, как сделала Европа. Теперь ни одно судно под российским флагом, не может пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, который мы предпринимаем синхронно с нашими европейскими партнерами, Канадой и другими странами, чтобы Россия не смогла воспользоваться мировой финансовой системой", – отметил Байден.

На эти санкции Россия подготовила свои – расширила список граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Под эти санкции попали вице-президент США Камала Харрис, соучредитель и глава совета директоров компании Meta Марк Цукерберг, первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я должен сказать, что это не что иное, как похвала – вызвать гнев правительства, которое лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором свобода и демократия находятся в бегах", – заметил Прайс.

Двусторонние отношения

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Гречневая крупа Гречневая крупа
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Яблоки Яблоки
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7
Пшено Пшено
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Сало Сало
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Мороженая рыба Мороженая рыба
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Афганистан Афганистан
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Пакистан Пакистан
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Жесткие последствия
Охота на оккупанта
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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