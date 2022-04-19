Шольц: Германия передаст Украине оборонительное оружие

Правда, запасы государства уже закончились, нужно ждать новую партию

Шольц говорит, что готов предоставить оборонительное оружие / Коллаж "Сегодня"

Власти Германии изменили свою позицию относительно отказа от предоставления Украине помощи в виде вооружения. По итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, по словам канцлера, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Канцлер Германии сообщил, что среди оружия, которое, по словам производителей военной техники, они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, – противотанковые и противовоздушные средства. Берлин готов даже за это самостоятельно заплатить.

"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", — сказал Шольц.

На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он сказал, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать. По его словам, союзники координируют поставки.

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Позиция Германии