Шольц розкрив Зеленському, про що говорив з Путіним

Лідери двох країн поговорили телефоном

Володимир Зеленський поговорив з Олафом Шольцем / Фото: Reuters, Офіційний сайт президента України, Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. Представник німецького уряду розповів, що Шольц повідомив Зеленського про свою останню телефонну розмову з президентом Росії Путіним та президентом Франції Макроном 28 травня. Про це пише видання Spiegel.

"Вони домовилися, що потрібно зробити все, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо морським шляхом", – сказав представник уряду Німеччини.

Шольц та Зеленський продовжать говорити про те, як підтримати Україну та "залишатися в тісному контакті".

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Сам Зеленський повідомив, що під час переговорів також обговорювалося становище українських військовополонених.

"Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Вказав на важливість прийняття рішень для інтеграції України до Євросоюзу", — написав він у Twitter.

Ситуація з полоненими

Раніше повідомлялося, що понад 1000 українських військовослужбовців, які нещодавно здалися у Маріуполі, будуть доставлені до Росії для "слідчих дій".

Росія також планує переправити на російську територію низку інших українських військовополонених. До цього вони перебували на території України, тимчасово підконтрольній так званій "ДНР".

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Розмова Шольца та Макрона з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 28 травня провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова, що тривала майже півтори години, відбулася з ініціативи німецької та французької сторін.

Розмова трьох лідерів була присвячена війні Росії проти України та зусиллям, спрямованим на те, щоб зупинити її, йдеться у повідомленні німецького уряду. Шольц і Макрон вимагали негайного припинення вогню та виведення російських військ. Вони закликали Путіна провести прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

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