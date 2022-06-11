Синоптики попередили про погіршення погоди

У деяких областях очікуються дощі з грозами

Завтра українцям прогнозують спекотний день, проте без сюрпризів не обійдеться. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 12 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, здивує українців мінливою погодою. У певних областях нашої країни передбачаються дощі з грозами, а загалом – мінлива хмарність. Попри те, що погода буде досить спекотною, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 12 червня

Як зазначає Укргідрометцентр, 12 червня стовпчики термометрів коливатимуться від 24 до 33 градусів тепла. Погода в Україні буде з мінливою хмарністю, крім півночі країни, а також деяких областей на заході, де очікуються слабкі дощі із грозами. Вітер – північний та північно-східний, 5-10 м/с. На острові Крим опадів не очікується.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 24 до 32 градусів тепла, а в деяких областях очікуються слабкі дощі з грозами. На північному сході та сході нашої країни прогнозуються +29-33 градуси – дощу не буде в Харківській, Луганській, Донецькій областях.

У північних та північно-східних регіонах України – 29-32 градуси тепла, очікуються слабкі дощі з грозами в Києві, Житомирі, Чернігові, Сумах. На півдні будуть 28-33 градуси вище нуля, дощу не буде.

У Києві прогнозується слабкий дощ із грозою, 29-31 градус тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – +30-23 градуси.

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Погода в Україні 12 червня. Фото – скриншот, Укргідрометцентр.

Синоптик Наталія Діденко зазначила в Facebook, що в неділю, 12 червня, в Україні спеки вистачить – вдень температура підніметься до +27-32 градусів.

"Трохи менше її буде на Заході, послаблять градуси короткі грозові дощі й на Півночі, очікується +24-29 градусів. Ці короткочасні грозові дощі у неділю практично повсюди прокотяться, проте вкрай нерівномірними можуть бути – треба ловити", – заявила вона.

За її словами, в Києві завтра також є ймовірність дощу з грозою. Максимальна температура повітря дещо знизиться – передбачається близько +29 градусів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв читачам, що 11 червня частина України заллє дощами. Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.