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"Систематичні масові вбивства": як західні політики реагують на удар по Краматорську

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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8 квітня, 16:37
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У Британії обіцяють покарати Путіна, у ЄС вимагають вводити шостий пакет санкцій
Кількість жертв у Краматорську зростає з кожною годиною / Колаж "Сьогодні"
Кількість жертв у Краматорську зростає з кожною годиною / Колаж "Сьогодні"

Прогресивне міжнародне співтовариство зі скорботою та обуренням сприйняло удар російськими військовими по залізничному вокзалу у Краматорську, звідки намагалися евакуюватися мирні мешканці Донецької області. Західні політики вимагають запровадження нових санкцій проти Росії та її правлячого режиму.

Реакція

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив напад. "Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, що використовуються цивільними особами для евакуації з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше нових санкції проти Росії і більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС" , – написав Шарль Мішель у Твіттері.

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Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що вона "приголомшена" ракетним ударом. "Напад на мирних жителів – це військовий злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію та Путіна" , – написала Трас у своєму офіційному акаунті в Twitter.

"Я рішуче засуджую скоєний сьогодні вранці безладний напад Росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого десятки людей загинули та багато людей отримали поранення. Це чергова спроба закрити шляхи відходу тим, хто біжить від цієї невиправданої війни, і заподіяти людські страждання", – написав у Твіттері Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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Колишній прем'єр-міністр Бельгії, депутат Європарламенту Гі Верхофстадт вимагає "повних санкцій, повного ембарго".

"Черговий підлий напад на мирних жителів, які біжать із зони бойових дій. У нас є моральний, геополітичний та історичний обов'язок — зробити все можливе, щоб підтримати боротьбу добра проти чистого зла. Краматорськ... Як хтось ще може сидіти на паркані? Повні санкції, повне ембарго! ", – написав політик у Твіттері.

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа написав, що те, що сталося в Краматорську, є ще одним нагадуванням про необхідність посилення санкцій проти Росії.

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акетний удар по евакуації мирних жителів у Краматорську — ще одне нагадування про те, що Росія заслуговує на суворіші санкції. 5-й санкційний пакет ЄС уже в дорозі. Він включає заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, заборону на в'їзд російських суден і виїзд вантажівок, заборону на транзакції 4 ключових банків Росії" , – написав політик на своїй сторінці у твіттері.

Пізніше МЗС Литви поширило заяву, в якій назвало ракетний удар по Краматорську "цинічним злочином проти суверенітету України"

"Список військових злочинів зростає, оскільки Росія продовжує свою жорстоку та злочинну агресію проти суверена України. Сьогоднішній цинічний вибух вокзалу Краматорська — черговий доказ нелюдської поведінки Росії, яку ми рішуче засуджуємо. Україна переможе, путінська Росія – ні ", – йдеться у заяві.

Латвія

З необхідністю посилення санкцій погоджується міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевич.

"Обурені злочинним нападом Росії на залізничний вокзал Краматорськ, ми маємо продовжувати вводити більше енергетичних санкцій проти Росії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності, краще раніше ніж пізніше. Латвія сумує разом з Україною", – написав глава МЗС Латвії.

Естонія

"Ще одне злодіяння Росії. Цього разу залізнична станція Краматорськ, відоме місце евакуації українських мирних жителів, які рятуються від війни. Це систематичні масові вбивства. Кремль використовує сценарій часів Другої світової війни та хоче, щоб жертв серед цивільного населення було якнайбільше. Ми маємо зробити більше, щоб підтримати Україну ", – написала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Ситуація

  • Вранці 8 квітня Росія обстріляла залізничний вокзал Краматорська з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точкою-У". Кілька десятків людей загинули миттєво, більше сотні дістали поранення.
  • Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що це була помста всьому прогресивному людству за те, що напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини.

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