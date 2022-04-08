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"Систематические массовые убийства": как западные политики реагируют на удар по Краматорску

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 апреля, 16:37
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В Британии обещают наказать Путина, в ЕС требеют вводить шестой пакет санкций
Количество жертв в Краматорске растет с каждым часом / Коллаж "Сегодня"
Количество жертв в Краматорске растет с каждым часом / Коллаж "Сегодня"

Прогрессивное международное сообщество со скорбью и возмущением восприняло удар российскими военными по железнодорожному вокзалу в Краматорске, откуда пытались эвакуироваться мирные жители Донецкой области. Западные политики требуют введение новых санкций против России и ее правящего режима.

Реакция

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил нападение. "Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами для эвакуации из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше новых санкций ЕС против России и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС", – написал Шарль Мишель в Твитере.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она "потрясена" ракетным ударом. "Нападение на мирных жителей — это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", — написала Трасс в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром беспорядочное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого десятки людей погибли и многие получили ранения. Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой неоправданной войны и причинить человеческие страдания", – написал в Твиттере Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт потребовал "полные санкции, полное эмбарго".

"Очередное подлое нападение на мирных жителей, бегущих из зоны боевых действий. У нас есть моральный, геополитический и исторический долг — сделать все возможное, чтобы поддержать борьбу добра против чистого зла. Краматорск... Как кто-то еще может сидеть на заборе?
Полные санкции, полное эмбарго!", – написал политик в Твиттере.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что произошедшее в Краматорске является еще одним напоминанием о необходимости усиления санкций против России.

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акетный удар по эвакуации мирных жителей в Краматорске — еще одно напоминание о том, что Россия заслуживает более строгих санкций. 5-й санкционный пакет ЕС уже в пути. Он включает в себя запрет на импорт угля, древесины, цемента, запрет на въезд российских судов и выезд грузовиков, запрет на транзакции 4 ключевых банков России", – написал политик на своей странице в твиттере.

Позже МИД Литвы распространило заявление, в котором назвало ракетный удар по Краматорску "циничным преступлением против суверенитета Украины".

"Список военных преступлений растет, поскольку Россия продолжает свою жестокую и преступную агрессию против суверена Украины. Сегодняшний циничный взрыв вокзала Краматорска — очередное доказательство бесчеловечного поведения России, которое мы решительно осуждаем. Украина победит, путинская Россия – нет", – говорится в заявлении.

Латвия

С необходимостью усиления санкций согласен министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич.

"Возмущенные преступным нападением России на железнодорожный вокзал Краматорск, мы должны продолжать вводить больше энергетических санкций против России. Все виновные будут привлечены к ответственности, лучше раньше, чем позже. Латвия скорбит вместе с Украиной", - написал глава МИД Латвии.

Эстония

"Очередное злодеяние России. На этот раз железнодорожная станция Краматорск, известное место эвакуации украинских мирных жителей, спасающихся от войны. Это систематические массовые убийства. Кремль использует сценарий времен Второй мировой войны и хочет, чтобы жертв среди гражданского населения было как можно больше. Мы должны сделать больше, чтобы поддержать Украину", – написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ситуация

  • Утром 8 апреля Россия обстреляла ж/д вокзал Краматорска из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точкой-У". Несколько десятков человек погибли мгновенно, более сотни получили ранения.
  • Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что это была месть всему прогрессивному человечеству за то, что накануне Россию выгнали из Совета ООН по правам человека.

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