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Скандального Тищенка нагородили пістолетом за "самовідданий захист Мукачево"

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23 квітня, 23:24
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Нардеп у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові
"Слуга народу" Тищенка нагороджено пістолетом Стечкіна. Колаж "Сьогодні"
"Слуга народу" Тищенка нагороджено пістолетом Стечкіна. Колаж "Сьогодні"

Народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка нагородили пістолетом за "самовідданий захист Мукачевому".

Про це повідомив екс-керівник Офісу Президента Андрій Богдан у Facebook.

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Деталі

"Вітаю Миколи Тищенка з нагородженням бойовою зброєю за самовідданий захист Мукачевому", – написав він.

На відеозаписі йдеться, що нардепа нагороджено "за роботу для батальйону "Архангела Михайла" та для всієї нашої країни". Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.

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Скандал із Тищенком – пообідав у львівському ресторані, а заплатити забув?

Стали відомі нові подробиці інциденту, що стався днями в одному із львівських ресторанів із нардепом Миколою Тищенком. Спочатку на своїй сторінці у Facebook директор готелю, в якому знаходиться ресторан, Андрій Вільчинський, повідомив, що нардеп Микола Тищенко поїв, не розплатившись.

"Колеги, ресторатори та готельєри мали неприємність з одним гостем ресторану, який ситно поїв і швидко пішов, але забув розрахуватися. Це знаменитий "ревізор" та депутат ВР (яким, до речі, спікер заборонив залишати Київ через війну) Микола Тищенко. Україна має знати свого "героя", а ви, колеги, будьте пильні та беріть з нього передоплату", – написав Вільчинський.

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