Словенія повернула до Києва свого дипломата

Іноземні тимчасові повірені поступово повертаються до української столиці

Попри обстріл у Києві працюватиме дипломат зі Словенії. Фото: колаж "Сьогодні"

Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.

Про це повідомили у МЗС Словенії в Україні.

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"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, що залишилися в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.

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