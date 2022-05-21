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Зняти санкції з РФ? Подоляк жорстко відповів на пропозицію ООН

Павло Заяць Павло Заяць
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21 травня, 10:12
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Радник голови ОПУ запропонував ефективний спосіб розблокувати українські порти
Подоляк виступив проти ідеї ООН щодо зняття санкцій із Росії
Подоляк виступив проти ідеї ООН щодо зняття санкцій із Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід не повинен погоджуватися на вимогу Росії послабити санкції в обмін на розблокування українських портів. Будь-яка поступка Кремлю лише продовжить війну в Україні.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі проекту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Будь-яке зняття санкцій з Російської Федерації – це максимальне обтяження бойових дій в Україні. Світова спільнота має це розуміти. Вельможне панство, яке вимагає частково зняти санкції з Росії, по суті, пропонуєь затягнути війну в Україні і збільшити кількість жертв серед мирного населення, зокрема – вбивств дітей. Треба, щоб вони це розуміли. Ми їм це говоритимемо", – підкреслив Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що міжнародне співтовариство "дуже дивно поводиться", оскільки воно не вживало жодних дій, коли Росія починала бойові дії та блокування українських портів.

"А тепер, замість того, щоб надати Україні максимальні засоби боротьби, зокрема санкційної боротьби, проти країни-агресора, нам починають пропонувати знову поступитися чимось країні-агресорові. Росія, коли отримуватиме можливість шантажувати світову спільноту чимось і отримати дивіденди з цього, це буде постійно робити. Вони нам будуть обстрілювати Одесу і при цьому говорити – зніміть з нас санкції і ми перестанемо обстрілювати Одесу або перевалочні бази, або елеватори", – заявив він.

За словами Подоляка, в результаті війна не завершиться – її заморозять:

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"Будь-яка подібна пропозиція – прибрати частину санкцій, зробити якийсь коридор для Росії, бо хтось голодує... Тобто Україна не страждає, а голодує якась країна в Африці? А Україну можна вбивати? Все це означатиме заморозку війни у нас. У нас продовжать вбивати, стріляти у мирних містах і так далі. У нас весь час буде війна".

Радник голови ОПУ вважає, що необхідно у будь-якому разі знайти той чи інший варіант для експорту зерна з України.

"Є непоганий варіант, запропонований США – надати Україні достатньо зброї, яка дозволить розблокувати акваторію Чорного моря. Мені здається, це пріоритетне завдання. Російський Чорноморський флот має перестати існувати. Як тільки це станеться, жодних проблем із транспортуванням будь-яких вантажів з України на світові ринки не буде", – зазначив він.

РФ блокує українські порти

Чорноморський флот Росії блокує порти, не дозволяючи Україні експортувати зерно. В результаті страждає українська економіка, а в світі заговорили про загрозу голоду.

У деяких країн Північної Африки та Близького Сходу запасів зерна вистачить лише до часу збирання врожаю цього сезону. Якщо росіяни продовжать блокаду українських морських портів, у цих регіонах розпочнеться продовольча паніка.

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В ООН заявили, що мільйони людей у світі помруть з голоду, якщо Росія не зніме перешкоди для експорту української агропродукції.

Своєю чергою Кремль в обмін на розблокування портів вимагає послаблення західних санкцій.

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