Сотні евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі через удар окупантів – Гайдай

Наразі очікується закінчення обстрілу. Пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі до уточнення ситуації

Сергій Гайдай розповів про людей, що застрягли на вокзалі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці. Внаслідок цього майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

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"Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", – написав Гайдай.

За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.

Наразі очікується закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщують на вокзалі до уточнення ситуації.

Крім того, міська влада донецьких міст заявила про готовність розміщення місцевих на ніч.

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"Сталося. Евакуацію зі сходу заблоковано. Сподіваємось, залізничники впораються", – додав голова Луганської ОВА.

Тепер люди не можуть евакуюватись. Фото: Сергій Гайдай

Що відомо про удар по залізниці?

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", – написав він у Facebook.

За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", — додав Перцовський.

Евакуація із небезпечних регіонів

Раніше жителів Донбасу закликали терміново евакуюватися з небезпечних регіонів через те, що на сході України найближчими тижнями очікуються найактивніші бої.

Зокрема, віцепрем'єрка-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, наразі є така можливість.

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися чотирьом категоріям населення, а тим, хто вже покинув місто, поки що не повертатиметься.

Українська влада на 7 квітня домовилася про 10 гуманітарних коридорів для українців, що знаходяться під постійними обстрілами.

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