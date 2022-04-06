Верещук: в Україні на 6 квітня заплановано 11 гумкоридорів

Для евакуації населення до більш безпечних регіонів організовано "зелені коридори"

Верещук розповіла, як українці, які перебувають у зоні бойових дій, можу залишити небезпечні міста / Фото: Колаж: Сьогодні

На 6 квітня узгоджено 11 гуманітарних коридорів – з Маріуполя та Бердянська Енергодара, Мелітополя та Сєвєродонецька.

Про це у своєму ранковому зверненні повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Реклама

Гумкоридори на 6 квітня

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом.

З Бердянська до Запоріжжя власним транспортом та автобусами.

З міста Токмак до Запоріжжя власним транспортом та автобусами.

Реклама

З міста Енергодар до Запоріжжя власним транспортом.

З міста Гуляйполе до Запоріжжя власним транспортом. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

З міста Мелітополь до Запоріжжя власним транспортом. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

Реклама

З міста Сєвєродонецьк у місто Бахмут. Місце збирання: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ у місто Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна в Бахмут. Місце зборів: вул. Першотравнева, 42

Із селища Горське у місто Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

З міста Рубіжне у Бахмут.

Евакуація з інших напрямків

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватись. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українціву безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 6 квітня.

Віце-прем'єр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів5 квітня. Було евакуйовано 3 846 людей.