Рада ООН з прав людини збере сесію через війну РФ проти України

Рада з прав людини ООН проведе 34 спеціальне засідання через погіршення ситуації з правами людини в Україні через російську агресію. Пройде засідання у четвер, 12 травня, і скликається завдяки офіційному проханню, яке подала сьогодні Україна.
Про це повідомляє верховний комісар ООН із прав людини, пише Інтерфакс-Україна.
Для скликання позачергової сесії потрібна підтримка однієї третини із 47 членів Ради – 16 і більше. Наразі прохання вже підтримали 16 держав-членів ради:
- Фінляндія,
- Франція,
- Гамбія,
- Німеччина,
- Японія,
- Литва,
- Люксембург,
- Маршаллові острови,
- Мексика,
- Чорногорія,
- Нідерланди,
- Польща,
- Республіка Корея,
- Україна,
- Великобританія,
- США.
До них також приєдналися і 37 держав-спостерігачів: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Мальта, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Португалія, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.
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