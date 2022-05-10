Рада ООН з прав людини збере сесію через війну РФ проти України

Україна подала офіційне прохання, щоб скликати позачергову сесію, яке вже підтримали 16 держав-членів ради

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ / Колаж "Сьогодні"

Рада з прав людини ООН проведе 34 спеціальне засідання через погіршення ситуації з правами людини в Україні через російську агресію. Пройде засідання у четвер, 12 травня, і скликається завдяки офіційному проханню, яке подала сьогодні Україна.

Про це повідомляє верховний комісар ООН із прав людини, пише Інтерфакс-Україна.

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Для скликання позачергової сесії потрібна підтримка однієї третини із 47 членів Ради – 16 і більше. Наразі прохання вже підтримали 16 держав-членів ради:

Фінляндія,

Франція,

Гамбія,

Німеччина,

Японія,

Литва,

Люксембург,

Маршаллові острови,

Мексика,

Чорногорія,

Нідерланди,

Польща,

Республіка Корея,

Україна,

Великобританія,

США.

До них також приєдналися і 37 держав-спостерігачів: Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Мальта, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Португалія, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Туреччина.

Окупанти використовують українських дітей для підтримки війни проти України

Росія використовує українських дітей у заходи на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі відбувся музичний марафон "Zа світ без нацизму".

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Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "замордували фашисти – українські націоналісти".

"До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ, як наочний зразок пропаганди ненависті до всього українського", – йдеться у повідомленні.

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