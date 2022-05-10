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Совет ООН по правам человека соберет сессию из-за войны РФ против Украины

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 08:28
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Украина подала официальную просьбу, чтобы созвать внеочередную сессию, которую уже поддержали 16 государств-членов совета
Совет ООН по правам человека обсудит преступления РФ / Коллаж "Сегодня"
Совет ООН по правам человека обсудит преступления РФ / Коллаж "Сегодня"

Совет по правам человека ООН проведет 34 специальное заседание из-за ухудшения ситуации с правами человека в Украине из-за российской агрессии. Пройдет заседание в четверг, 12 мая, и созывается благодаря официальной просьбой, которую подала сегодня Украина.

Об этом сообщает верховный комиссар ООН по правам человека, пишет Интерфакс-Украина.

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Для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. Сейчас просьбу уже поддержали 16 государств-членов совета:

  • Финляндия,
  • Франция,
  • Гамбия,
  • Германия,
  • Япония,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Маршалловы острова,
  • Мексика,
  • Черногория,
  • Нидерланды,
  • Польша,
  • Республика Корея,
  • Украина,
  • Великобритания,
  • США.

К ним также присоединились и 37 государств-наблюдателей: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Оккупанты используют украинских детей для поддержки войны против Украины

Россия использует украинских детей в мероприятиях в поддержку войны против Украины. В оккупированном Севастополе прошел музыкальный марафон "Zа мир без нацизма".

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Оккупанты посвятили пропагандистское мероприятие памяти людей, которых "замучили фашисты – украинские националисты".

"К этому мероприятию приобщили и детей, одетых в военную форму и с флагами РФ, как наглядный образец пропаганды ненависти ко всему украинскому", – говорится в сообщении.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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