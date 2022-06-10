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Порівняння Путіна з Петром I пояснює криваве захоплення України: головні заяви влади за 10 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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10 червня, 13:04
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Сьогодні треба говорити про негайну деімперіалізацію Росії
Путін хоче поновити Російську імперію. Фото: колаж "Сьогодні"
Путін хоче поновити Російську імперію. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 107-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти наступають на сході, Росія проводить геноцид нашого народу, а Україна готується стати кандидатом у члени ЄС.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 10 червня.

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Президент України підбив підсумки 106-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 10 червня і розповів, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста Донбасу, які окупанти вважають нині ключовими мішенями, тримаються.

"Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед у Харківській області, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку", – сказав Зеленський.

Президент також розповів, що провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про європейську перспективу України.

"Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили насамперед про оборонну підтримку. Звичайно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями та тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, докладно говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку з кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України та для всієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати", – сказав Зеленський.

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Злочинці, які вторглися до України, мають бути покарані

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із президентом організації "Яхад-Ін Унум" отцем Патріком Дебуа, а також конференцію з представниками Центру Симона Візенталя щодо розслідування військових злочинів Росії під час вторгнення до України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від імені президента Володимира Зеленського подякував представникам організації "Яхад-Ін Унум" за зусилля щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні. Вказав, що злочинці, які вторглися до нашої країни, мають бути покарані, і це принципово важливо не лише для України, але і для всього світу. Адже інші потенційні агресори мають зрозуміти, що зло завжди програє, а злочинців карають", – написав Єрмак.

Порівняння Путіна з Петром I пояснює криваве захоплення України

Порівняння Путіна себе з Петром I та зізнання у захопленні земель знову доводять, що не було ніякого "конфлікту", а є лише криваве захоплення України під надуманими приводами та геноцид українського народу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

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"Сьогодні треба говорити не про "збереження обличчя" Росії, а про її негайну деімперіалізацію", – написав він.

Російські окупанти продовжують наступ на сході України

Окупанти продовжують наступ на сході України, проте не все йде за їхнім планом. Так, наприклад, на Бахмутському напрямку ворог намагався вести вогневу поразку, але отримав якісну відповідь наших військових і відступив. Під Харковом російські військові відмовилися воювати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневу поразку наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, у тому числі і по населених пунктах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 31 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 900 солдатів та 1409 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.06 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 31 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1409 (+11) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3450 (+12) одиниць,
  • артилерійських систем – 712 (+1) одиниці,
  • РСЗВ – 222 (+9) одиниці,
  • засобів ППО – 97 (+1) одиниць,
  • літаків – 212 (+0) одиниць,
  • вертольотів – 178 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10) одиниць,
  • крилатих ракет – 125 (+0) одиниць,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) одиниць,
  • спеціальної техніки – 54 (+1) одиниці.

Найбільші втрати противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямах.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 10 червня:

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1
Особовий склад 31900
Особовий склад
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2438
Транспорт
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