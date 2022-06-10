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Сравнение Путина с Петром I объясняет кровавый захват Украины: главные заявления властей за 10 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 июня, 13:04
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Сегодня нужно говорить о немедленной деимпериализации России
Путин хочет восстановить Российскую империю. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин хочет восстановить Российскую империю. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 107-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты наступают на востоке, Россия проводит геноцид нашего народа, а Украина готовится стать кандидатом в члены ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 10 июня.

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Президент Украины подвел итоги 106-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 10 июня и рассказал, что Северодонецк, Лисичанск и другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся.

"Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говорили, в частности, о европейской перспективе Украины.

"Недавно завершил разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего об оборонительной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эммануэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Коснулись также тематики гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Благодарен, что мы с президентом Франции обсудили эту тему. Продолжаем работать", – сказал Зеленский.

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Преступники, которые вторглись в Украину, должны быть наказаны

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с президентом организации "Яхад-Ин Унум" отцом Патриком Дебуа, а также конференцию с представителями Центра Симона Визенталя по расследованию военных преступлений России во время вторжения в Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"От имени президента Владимира Зеленского поблагодарил представителей организации "Яхад-Ин Унум" за усилия по фиксации преступлений российских оккупантов в Украине. Указал, что преступники, которые вторглись в нашу страну, должны быть наказаны, и это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира. Ведь другие потенциальные агрессоры должны понять, что зло всегда проигрывает, а преступников наказывают", – написал Ермак.

Сравнение Путина с Петром I объясняет кровавый захват Украины

Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают, что не было никакого "конфликта", а есть лишь кровавый захват Украины под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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"Сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" России, а о ее немедленной деимпериализации", – написал он.

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины

Оккупанты продолжают наступление на востоке Украины, однако не все идет по их плану. Так, к примеру, на Бахмутском направлении враг пытался вести огневое поражение, но получил качественный ответ от наших военных и отступил. Под Харьковом российские военные отказались воевать. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение наших подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки защитниками Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 31 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 31 900 солдат и 1409 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1409 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) единиц,
  • артиллерийских систем – 712 (+1) единицы,
  • РСЗО – 222 (+9) единицы,
  • средств ПВО – 97 (+1) единиц,
  • самолетов – 212 (+0) единиц,
  • вертолетов – 178 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10) единицы,
  • крылатых ракет – 125 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц,
  • специальной техники – 54 (+1) единицы.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 10 июня.

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Данные на 08:30 10 июня
1
Личный состав 31900
Личный состав
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2438
Транспорт
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Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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