США, Велика Британія та ФРН передадуть Україні РСЗВ HIMARS та MLRS з керованими ракетами – заява Пентагону

Країни зобов'язалися надати Україні реактивні системи залпового вогню

РСЗВ дозволять ЗСУ вражати окупантів точним вогнем на відстані близько 70 км. Фото: "Сьогодні"

Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Німеччини зобов'язалися надати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про це йдеться у спільній заяві оборонних відомств, що опублікована на сайті Пентагону.

"Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина глибоко віддані підтримці України в її захисті від неспровокованого вторгнення Росії. Росія переключила свою увагу на Донбас, де вона веде систематичні ракетні та артилерійські обстріли далекого радіусу дії як оборонних українських військових позицій, так і цивільної інфраструктури", – йдеться у заяві.

Зазначається, що з метою надання допомоги Україні в її захисті своїх громадян та суверенної території США, Велика Британія та Німеччина зобов'язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS).

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"Україна запросила цю можливість, яка дозволить Збройним силам України вражати сили вторгнення влучним вогнем на відстані приблизно 70 кілометрів", – наголосили у Пентагоні.

Зазначається, що:

США нададуть чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 (HIMARS) та боєприпаси GMLRS;

Велика Британія передасть три пускові установки M270 MLRS з боєприпасами GMLRS;

Німеччина відправить три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS.

"Передача цих систем РСЗВ та відповідне навчання, яке наші три країни проведуть для українських операторів, мають вирішальне значення для самооборони України. Вже розпочато необхідну підготовку за американськими системами HIMARS та британськими M270 для їх розгортання найближчими тижнями, а підготовка з німецьких пускових установок MARS почнеться дуже скоро, щоб системи та їхні українські екіпажі могли бути розгорнуті терміново і без затримок", – наголошується в тексті документа.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, у Брюсселі відбулася третя зустріч контактної групи з оборони України, яка називається "форматом Рамштайн". Міністри оборони та начальники генштабів армій близько 50 країн обговорили надання Києву додаткових озброєнь.

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